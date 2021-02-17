17.02.2021, 12:45
ФОТО | Полиция просит помощи в выяснении обстоятельств ДТП в Таллинне
Во вторник, в 16 февраля, в 19.20 в Таллинне на перекрестке ул. Техника и Вескипости произошло ДТП с участием Volkswagen Polo и Škoda Superb.
Во вторник, в 16 февраля, в 19.20 в Таллинне на перекрестке ул. Техника и Вескипости произошло ДТП с участием Volkswagen Polo и Škoda Superb.
По предварительным данным, Volkswagen ехал по ул. Техника в направлении Фильтри, а Škoda по ул. Вескипости в сторону Техника. Люди в ДТП не пострадали, но для выяснения обстоятельств ДТП требуется помощь очевидцев.
Свидетелей ДТП полиция просит позвонить на номер 612 3000 в рабочие дни с 9 до 17 часов, либо написать на э-почту pohja.lmt@politsei.ee.
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