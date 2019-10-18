ФОТО | Полиция просит помощи в розыске 16-летнего Рауля

Молодой человек должен был вернуться в учебное заведение к 8 октября, но в школе не появился, у его близких и персонала школы нет информации, где он может находиться.

Парень и раньше неоднократно самовольно отлучался из школы. Полиция предполагает, что Рауль может находиться в районе Таллинна или Маарду, но не исключены и другие регионы.

Приметы молодого человека: рост 180 см, глаза и волосы темные. Уходя из школы, он был одет в коричневую куртку и светло-серые тренировочные брюки. Телефон Рауль или не берет, или аппарат отключен.

Если у вас есть информация о том, где находится Рауль, полиция просит сообщить об этом по телефону 112.