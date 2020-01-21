ФОТО | Полиция просит помощи в поиске мужчины и предупреждает: он вооружен, в контакт не вступать!

Полиция в понедельник попросила помощи в поиске 28-летнего Сийма, который последний раз выходил на контакт с близкими 16 января. После этого телефон молодого человека был отключен.
Полиция проверила места, где мог бы находится Сийм, но работа по его поиску результатов не принесла. Насколько известно полиции, Сийм 17 января находился в Тарту и волости Элва, а на следующий день его видели в волости Отепя.
Во вторник полиция сообщила, что у Сийма есть разрешение на оружие и с большой вероятностью личное законное огнестрельное оружие у него при себе. На основании собранной информации есть основание полагать, что он может быть опасен себе, но не окружающим. Но в случае, если вы увидите Сийма, полиция просит не вступать с ним в контакт, а сразу позвонить на номер 112.
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