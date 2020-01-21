ФОТО | Полиция просит помощи в поиске мужчины и предупреждает: он вооружен, в контакт не вступать!

Полиция проверила места, где мог бы находится Сийм, но работа по его поиску результатов не принесла. Насколько известно полиции, Сийм 17 января находился в Тарту и волости Элва, а на следующий день его видели в волости Отепя.

Во вторник полиция сообщила, что у Сийма есть разрешение на оружие и с большой вероятностью личное законное огнестрельное оружие у него при себе. На основании собранной информации есть основание полагать, что он может быть опасен себе, но не окружающим. Но в случае, если вы увидите Сийма, полиция просит не вступать с ним в контакт, а сразу позвонить на номер 112.

Молодой человек одет в коричневые зимние сапоги и черную дубленку, толстые перчатки и серый спортивный костюм. С собой носит зеленый рюкзак.

Если вы видели изображенного на фото (или отвечающего описанию) мужчину или у вас есть информация о его местонахождении, полиция просит позвонить по телефону 112.

PPA