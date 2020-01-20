ФОТО | Полиция просит помощи в поиске 28-летнего мужчины

Полиция проверила места, где мог бы находится Сийм, но работа по его поиску результатов не принесла. Насколько известно полиции, Сийм 17 января находился в Тарту и волости Элва, а на следующий день его видели в волости Отепя.

Молодой человек одет в коричневые зимние сапоги и черную дубленку, толстые перчатки и серый спортивный костюм. С собой носит зеленый рюкзак.

Если вы видели изображенного на фото (или отвечающего описанию) мужчину или у вас есть информация о его местонахождении, полиция просит позвонить по телефону 112.

PPA