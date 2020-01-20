ФОТО | Полиция просит помощи в поиске 28-летнего мужчины
Полиция просит помощи в поиске 28-летнего Сийма, который последний раз выходил на контакт с близкими 16 января. После этого телефон молодого человека был отключен.
Полиция просит помощи в поиске 28-летнего Сийма, который последний раз выходил на контакт с близкими 16 января. После этого телефон молодого человека был отключен.
Полиция проверила места, где мог бы находится Сийм, но работа по его поиску результатов не принесла. Насколько известно полиции, Сийм 17 января находился в Тарту и волости Элва, а на следующий день его видели в волости Отепя.
Молодой человек одет в коричневые зимние сапоги и черную дубленку, толстые перчатки и серый спортивный костюм. С собой носит зеленый рюкзак.
Если вы видели изображенного на фото (или отвечающего описанию) мужчину или у вас есть информация о его местонахождении, полиция просит позвонить по телефону 112.
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