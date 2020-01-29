ФОТО | Полиция просит помощи в поиске 14-летней Марии

Близкие сообщили в полицию о том, что молодая девушка пропала, поздно вечером 27-го января. Два дня она не являлась в школу. Работа по поиску Марии результатов не дала. Ее телефон отключен.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, в очках. Одета в темное пальто, джинсы, с собой носит розовый рюкзак.

Если кто-то видел в минувшие два дня отвечающую описанию девушку, или если вы знаете, где она может находиться, полиция просит позвонить по телефону 112.

PPA