29.01.2020, 18:51

ФОТО | Полиция просит помощи в поиске 14-летней Марии

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ФОТО | Полиция просит помощи в поиске 14-летней Марии
PPA

Полиции просит помощи в установлении местонахождения 14-летней Марии, которая ушла из своего дома в Силламяэ и не вернулась.

Близкие сообщили в полицию о том, что молодая девушка пропала, поздно вечером 27-го января. Два дня она не являлась в школу. Работа по поиску Марии результатов не дала. Ее телефон отключен.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, в очках. Одета в темное пальто, джинсы, с собой носит розовый рюкзак.

Если кто-то видел в минувшие два дня отвечающую описанию девушку, или если вы знаете, где она может находиться, полиция просит позвонить по телефону 112.

PPA
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