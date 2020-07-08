ФОТО | Полиция просит помощи в поисках ушедшей из дома по уходу пожилой Антонины

Полиция получила сообщение о пропаже Антонины в среду после обеда. Из-за своего состояния здоровья пожилая женщина может оказаться в беде.

Рост Антонины 160 см, худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в темно-коричневую куртку с длинными рукавами, на ногах — синие спортивные брюки и цветастые тапки.

Если вы видели подходящую под описание женщину, полиция просит позвонить по телефону 112.