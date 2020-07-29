ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавших в Таллинне женщины и ее сына

Рост Аэт примерно 158-160 см, у нее темно-рыжие волосы, она худощавого телосложения, носит очки. При ней была сумка леопардовой расцветки и черная ветровка, женщина была обута в синие кроссовки. И на женщине, и на мальчике могут быть кепки камуфляжной расцветки. У них есть при себе и документы, и мобильные телефоны, но телефоны сейчас выключены.

Полиция просит всех, кто видел Аэт или Райнера, или знает, где они могут находиться, позвонить на номер 112.