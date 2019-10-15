15.10.2019, 14:50
ФОТО: Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне 55-летней женщины
Полиция просит помощи в поисках ушедшей ночью 15 октября из дома 55-летней Аэт.
Полиция просит помощи в поисках ушедшей ночью 15 октября из дома 55-летней Аэт.
Аэт уехала из дома в Пирита сегодня чуть позже полуночи и после этого близким не удается с ней связаться. Аэт уехала на серебристом автомобиле Mazda 5 с номером 575BCH, она и сейчас может передвигаться на этой машине.
Есть основание полагать, что жизнь женщины может быть в опасности.
Ее рост 177 см, она плотного телосложения, у нее пряные светло-каштановые волосы до плеч.
Всех, кто видел Аэт или ее автомобиль, либо знает, где она может находиться, просим незамедлительно позвонить на номер 112.
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