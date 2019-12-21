ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Нымме девушки

Полицейские вместо с добровольцам, собаками и дронами в пятницу прочесали болото Пяэскюла, куда могла направиться Кяролин — однако это лишь одно из возможных направлений. Поэтому полиция ищет дополнительную информацию о передвижении девушки.

Полиция просит жителей района и владельцев предприятий, в особенности на улице Ребазе или Раба, проверить записи со своих камер видеонаблюдения за период с 9:00 до 16:00 19 декабря.

Также водители, у которых в машине установлен видеорегистратор и которые 19 декабря проезжали в это время по улицам Раба и Ребазе, тоже могут проверить записи.

Рост Кяролин примерно 165 см, шатенка, волосы до плеч. Должна быть одета в черную куртку, чей капюшон отделан мехом.

Полиция просит всех, кто видел Кяролин или располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.