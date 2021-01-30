ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Мустамяэ 87-летней Марии

Известно, что пожилая женщина пошла гулять со своим йоркширским терьером, который, скорее всего, должен быть вместе с ней. Обычно Мария не уходит далеко от дома и не исчезает на долгое время.

Приметы: рост 160 см, худое телосложение, седые волосы. На ней были надеты розовая куртка, белая шапка и синие штаны. На собаке был надет розовый комбинезон.

Foto: Politsei

У Марии могут возникать проблемы с памятью. Мобильного телефона у нее с собой нет.

Поиски до сих пор не дали результатов. Полиция просит связаться с ними по номеру 112.

Foto: Politsei