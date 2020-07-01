ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего Валерия

Мужчина покинул попечительский дом утром 27 июня, который он самовольно покидал и ранее. В последний раз, когда Валерий покинул дом попечения, он был найден в сотнях километрах от попечительского дома. У Валерия нет с собой телефона.

Рост Валерия – 150 см, он худощавого телосложения. Покидая попечительский дом, на нем была коричневая кепка, светло-синяя футболка в клеточку, черные спортивные штаны и ботинки.

Полиция просит всех, кто видел Валерия или располагает информацией о его местонахождении, связаться с Центром тревоги по номеру 112.

PPA