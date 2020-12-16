16.12.2020, 07:30
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ласнамяэ 23-летнего парня
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 23-летнего Барри, которого в последний раз видели в районе Ласнамяэ около 21:00.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 23-летнего Барри, которого в последний раз видели в районе Ласнамяэ около 21:00.
Его рост 175 см, на нем белая шапка, серая куртка, черные брюки и белые кроссовки. Барри говорит по-французски и по-русски.
Полиция просит всех, кто видел молодого человека или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 112.
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