11.01.2021, 18:26
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего Сергея
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Пярнумаа 55-летнего Сергея.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Пярнумаа 55-летнего Сергея.
Последний раз мужчину видели 6 января на пярнуском автовокзале, откуда он должен был поехать к своему близкому человеку, но до места не добрался.
В то же время Сергей не вернулся в свой дом в поселке Тоотси, а близкие связаться с ним не могут.
Мужчина худощавого телосложения, рост примерно 170 см. Носит усы, на пальцах — татуировки.
Полиция просит всех, кто видел Сергея или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 529 5786 или 112.
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