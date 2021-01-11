ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего Сергея

Последний раз мужчину видели 6 января на пярнуском автовокзале, откуда он должен был поехать к своему близкому человеку, но до места не добрался.

В то же время Сергей не вернулся в свой дом в поселке Тоотси, а близкие связаться с ним не могут.

Мужчина худощавого телосложения, рост примерно 170 см. Носит усы, на пальцах — татуировки.

Полиция просит всех, кто видел Сергея или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 529 5786 или 112.