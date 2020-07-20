20.07.2020, 18:42
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего Михаила
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Тамсалу 48-летнего Михаила
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Тамсалу 48-летнего Михаила
По словам близких, мужчина в воскресенье вечером примерно в 18 часов ушел показаться на велосипеде, но но сих пор домой не вернулся. С собой ни документов, ни телефона у Михаила нет.
Рост мужчины 170 см, среднего телосложения. При уходе из дома на нем была темно-зеленая рубашка и джинсы.
Полиция просит всех, кто видел Михаила или обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.
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