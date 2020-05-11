ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего Антона

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Кохтла-Ярве 34-летнего Антона.
Последний раз Антон общался с близкими 6 мая. После этого на связь не выходил, и поскольку для Антона это не свойственно, то близкие обратились за помощью в полицию. Личные вещи (ID-карта, мобильный телефон, кошелек) Антона остались дома, его машина оставлена припаркованной возле дома.
Предпринятые полицией поисковые мероприятия не дали результата.
Рост Антона 1.76 м, спортивного телосложения. Одет в черную кожаную куртку и легкую черную кофту, джинсы и черные кроссовки.
Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, позвонить по телефону 112 или написать по адресу taavi.unuks@politsei.ee.
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