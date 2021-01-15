ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 81-летней Анне
Полиция просит помощи в поисках 81-летней Анне, пропавшей сегодня в Ляэне-Харьюской волости.
Полиция просит помощи в поисках 81-летней Анне, пропавшей сегодня в Ляэне-Харьюской волости.
Сегодня в 20 часов Центр тревоги получила сообщение о том, что Анне ушла прогулку из дома своих родственников в деревне Паэ, волость Ляэне-Харью, сегодня примерно в 15 часов и до сих пор не вернулась.
Женщина может находиться волости Ляэне-Харью в районе Харью-Ристи, Падизе или Паэ. Hа данный момент полицейские активно занимаются поисками Анне.
На женщине куртка темно-зеленой и коричневой расцветки, черные брюки, высокие черные сапоги, вязаная черно-серо-белая шапка и перчатки из светоотражающего материала. Рост Анне 160 см, она худощавого телосложения, у нее светло-каштановые короткие волосы.
Всех, кто видел женщину или знает, где она может находиться, полиция просит сразу же сообщить об этом на номер 112.
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