ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 81-летней Анне

Сегодня в 20 часов Центр тревоги получила сообщение о том, что Анне ушла прогулку из дома своих родственников в деревне Паэ, волость Ляэне-Харью, сегодня примерно в 15 часов и до сих пор не вернулась.

Женщина может находиться волости Ляэне-Харью в районе Харью-Ристи, Падизе или Паэ. Hа данный момент полицейские активно занимаются поисками Анне.

На женщине куртка темно-зеленой и коричневой расцветки, черные брюки, высокие черные сапоги, вязаная черно-серо-белая шапка и перчатки из светоотражающего материала. Рост Анне 160 см, она худощавого телосложения, у нее светло-каштановые короткие волосы.

Всех, кто видел женщину или знает, где она может находиться, полиция просит сразу же сообщить об этом на номер 112.