ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 50-летнего Алексея
Полиция просит помощи в поисках 50-летнего Алексея, которого видели в последний раз днем 10 августа на автобусном вокзале Раквере. Проживающий в волости Луунья Тартуского уезда Алексей должен был поехать на автобусе в Тарту, а затем домой, но его местонахождение до сих пор неизвестно.
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