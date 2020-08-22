ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 50-летнего Алексея

Полиции сообщили об исчезновении Алексея 18 августа, но по словам его супруги, она не может с ним связаться с 10 августа. До 15 августа он заходил Facebook. Его телефон выключен.

Рост Алексея 182 см, у него карие глаза, смуглый, может носить очки. На нем были темная футболка, темная кофта с замком и капюшоном, черные джинсы и коричневая обувь. По имеющейся у полиции информации, он может находиться в Таллинне.

Полиция просит всех, кто видел Алексея или знает, где он может находиться, позвонить по номеру 112.