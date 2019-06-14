ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 45-летней Ирины
Ида-Харьюское отделение полиции просит помощи в поисках 45-летней Ирины. Ирина ушла из дома в Ласнамяэ по ул. Паэкааре 5 июня и до сих пор не вернулась.
Ида-Харьюское отделение полиции просит помощи в поисках 45-летней Ирины. Ирина ушла из дома в Ласнамяэ по ул. Паэкааре 5 июня и до сих пор не вернулась.
Ее близкие сообщили об исчезновении Ирины вчера, 13 июня. Мобильный телефон Ирины остался дома, но у нее есть при себе деньги и документы.
Полицейские выяснили, что в больницах Ирины нет. Единой проездной картой она в последний раз воспользовалась в день исчезновения 5 июня. Полицейские проверили места, где Ирина обычно проводит свободное время, но найти ее не удалось.
Ее рост 165 см, она полного телосложения, у нее голубые глаза и каштановые волосы с красным отливом. На ней могла быть длинная юбка черно-желтой или черно-красной расцветки и жилет черного цвета, с собой костыль черного цвета.
Всех, у кого есть информация о местонахождении Ирины, полиция просит позвонить по номерy 112.
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