ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 45-летней Ирины

Ее близкие сообщили об исчезновении Ирины вчера, 13 июня. Мобильный телефон Ирины остался дома, но у нее есть при себе деньги и документы.

Полицейские выяснили, что в больницах Ирины нет. Единой проездной картой она в последний раз воспользовалась в день исчезновения 5 июня. Полицейские проверили места, где Ирина обычно проводит свободное время, но найти ее не удалось.

Ее рост 165 см, она полного телосложения, у нее голубые глаза и каштановые волосы с красным отливом. На ней могла быть длинная юбка черно-желтой или черно-красной расцветки и жилет черного цвета, с собой костыль черного цвета.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Ирины, полиция просит позвонить по номерy 112.