ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 33-летней женщины. Ее жизни может угрожать опасность(1)
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Пярнумаа 33-летней Лийзи.
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Пярнумаа 33-летней Лийзи.
Женщина уехала из своего дома в Синди 20 июня на легковом автомобиле Toyota Yaris 671ATN и до сих по не вернулась. Попытки выяснить, где она находится, не увенчались успехом.
При помощи мобильного телефона удалось установить, что женщина может находиться в районе Сурью. Поиски на месте результатов не дали. Сейчас телефон Лийзи уже выключен.
Лийзи была одета в темную блузку с красным принтом спереди, темные брюки. Ее телосложение среднее, рост около 170 см, волосы каштановые. Ее жизни и здоровью может угрожать опасность.
Полиция просит всех, кому что-либо известно, сообщить об этом по номеру 112 или электронной почте rain.reinson@politsei.ee
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