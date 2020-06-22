ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 33-летней женщины. Ее жизни может угрожать опасность

Женщина уехала из своего дома в Синди 20 июня на легковом автомобиле Toyota Yaris 671ATN и до сих по не вернулась. Попытки выяснить, где она находится, не увенчались успехом.

PPA

При помощи мобильного телефона удалось установить, что женщина может находиться в районе Сурью. Поиски на месте результатов не дали. Сейчас телефон Лийзи уже выключен.

Лийзи была одета в темную блузку с красным принтом спереди, темные брюки. Ее телосложение среднее, рост около 170 см, волосы каштановые. Ее жизни и здоровью может угрожать опасность.

Полиция просит всех, кому что-либо известно, сообщить об этом по номеру 112 или электронной почте rain.reinson@politsei.ee