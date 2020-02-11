ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 18-летней Ольги

Полиция просит помощи в поисках 18-летней Ольги, которая ушла из дома по улице Веэризе в Хааберсти 8 февраля и до сих пор не вернyлась. С девушкой в последний раз можно было связаться по телефону 9 февраля, с этого времени она не отвечает на звонки.
Рост девушки 156 см, у нее каштановые волосы. На ней была белая куртка с капюшоном с меховой опушкой, темные рейтузы и бежевые сапоги. Она может находиться в сопровождении молодого человека. Ольга может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто видел Ольгу или знает, где она может находиться, полиция просит позвонить по номеру 112.
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