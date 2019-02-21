21.02.2019, 12:33
ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 16-летеней Эгелийн
Полиция просит помощи в поисках 16-летеней Эгелийн, которая ушла из дома в деревне Тилси Пылваского уезда 20 февраля и до сих пор не вернулась.
Полиция просит помощи в поисках 16-летеней Эгелийн, которая ушла из дома в деревне Тилси Пылваского уезда 20 февраля и до сих пор не вернулась.
Последний раз Эгелийн видели вчера в обед, а вчера примерно в 18 часов пришла информация, что она может находиться в Тарту. Полиция проверила места, где она могла находиться, и медицинские учреждения, но безрезультатно. Мобильный телефон девушки выключен.
Эгелийн среднего роста и крупного телосложения. На ней была желтая куртка, серая шапка и синие тенниски.
Всех, кто видел девушку, полиция просит позвонить по номеру 112.
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