ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 15-летней Дианы и 16-летней Эвелины из Нарвы

15-летняя Диана должна была 15 августа вернуться после посещения дома в в учебный центр в Тартумаа, но так и не доехала до нее. По словам близких, девочка села в Нарве на автобус и должна была поехать в Тарту, где ее должен был встретить персонал школы. Однако девочки в автобусе не оказалось. Согласно данным, Диана могла отправиться в Таллинн, где ее якобы видели 17 августа.

Приметы Дианы: рост 170 см, светлые волосы до плеч. На ней были надеты светлые джинсы, черные кроссовки Nike, джемпер в черно-белую полоску, серая кожаная куртка и серый рюкзак.

Также полиция ищет 16-летнюю Эвелину, которая должна была 16 августа вернуться в тот же учебный центр. Девочка села в Нарве в автобус, но по прибытии в Тарту позвонила близким и сказала, что не вернется в школу. Еще вчера девочка сообщила близким, что находится в Тарту, но свое местоположение не раскрыла.

Полиция просит сообщить, если кто-либо видел Диану или Эвелину, или же располагает какой-то информацией, по номеру 112.