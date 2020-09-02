02.09.2020, 16:51
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 15-летней девушки
Полиция просит помощи в поисках 15-летней Мирелле, которую в последний раз видели 17 августа. На связь с близкими она не выходит.
Полиция просит помощи в поисках 15-летней Мирелле, которую в последний раз видели 17 августа. На связь с близкими она не выходит.
Мирелле ушла 17 августа из расположенного в Нымме приюта и не вернулась. Она была одета в темно-зеленую кофту и черную куртку. У девушки темные волосы до плеч, худощавое телосложение, рост около 160 см.
Если у вас есть информация о местонахождении Мирелле или вы ее видели, полиция просит сообщить об этом по телефону 112.
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