ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 15-летней девушки

Мирелле ушла 17 августа из расположенного в Нымме приюта и не вернулась. Она была одета в темно-зеленую кофту и черную куртку. У девушки темные волосы до плеч, худощавое телосложение, рост около 160 см.

Если у вас есть информация о местонахождении Мирелле или вы ее видели, полиция просит сообщить об этом по телефону 112.