ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Даниила

В последний раз Даниила видели на автобусной остановке у центра Solaris 24 ноября в 9 часов утра, Даниил не пришел в школу и не вернулся домой. Родители Даниила обратились в полицию 25 ноября и с этого времени полицейские Ида-Харьюкого отделения полиции занимаются активными поисками, проверили места, где он мог бы находиться, и просмотрели записи камер видеонаблюдения, но поиски пока не принесли результатов.

Его рост около 165 см, он худощавого телосложения. На нем была желтая куртка с черной полосой, зелено-черные "камуфляжные" спортивные брюки и кроссовки такой же расцветки, на нем могла быть также синяя толстовка, изображенная на фото. Мобильного телефона при себе у него нет.

Подросток и раньше таким образом уходил из дома, но его быстро находили в подъездах или магазинах. Сейчас есть основание полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Если кто-то видел Даниила или знает, где он может находиться, полиция просит позвонить по номеру 112 или написать на э-почту dina.afanasieva@politsei.ee.