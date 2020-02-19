19.02.2020, 11:13
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 11-летнего Кирилла
Полиция разыскивает 11-летнего Кирилла, который пропал сегодня в центре Таллинна на троллейбусной остановке Adamdoni.
Полиция разыскивает 11-летнего Кирилла, который пропал сегодня в центре Таллинна на троллейбусной остановке Adamdoni.
Ребенок вышел из троллейбуса на оставке Adamsoni на Тоомпуйестеэ в 9 часов утра и после этого нет информации о его местонахождении.
Его рост 150 см, ребенок среднего телосложения. На нем куртка камуфляжной расцветки с капюшоном, черная шапка, серо-синие спортивные брюки, белый шарф, темно-синие кроссовки.
Кирилл не ориентируется хорошо в пространстве и может нуждаться в помощи.
Всех, кто видел мальчика или знает, где он может находиться, просим позвонить по номеру 112.
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