ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 10-летнего Артура
Полиция просит помощи в поисках 10-летнего Артура, который пропал сегодня утром в Таллинне. Артур не пришел сегодня в школу и его местонахождение неизвестно.
Полиция просит помощи в поисках 10-летнего Артура, который пропал сегодня утром в Таллинне. Артур не пришел сегодня в школу и его местонахождение неизвестно.
Сегодня утром Артур ушел из дома в Нымме, чтобы поехать в школу на автобусе, но в школу он до сих пор не пришел. Ребенок может бесцельно ездить на общественном транспорте, поэтому полиция проверила автобусные и железнодорожные остановки, а также остановочные павильоны, где мальчик мог бы находиться, но ребенок пока не найден. У Артура нет с собой телефона.
Рост Артура 150 см, он худощавого телосложения, у него светло-каштановые волосы. На нем была оранжевая шапка, черный рюкзак с элементами ярко-зеленого и белого цвета, черные куртка и ветрозащитные брюки, темные сапоги.
Патрули активно ищут ребенка, полиция также проверяет сейчас городские камеры.
Всех, кто сегодня видел ребенка, полиция просит сообщить об этом на номер 112.
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