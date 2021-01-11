ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 10-летнего Артура

Сегодня утром Артур ушел из дома в Нымме, чтобы поехать в школу на автобусе, но в школу он до сих пор не пришел. Ребенок может бесцельно ездить на общественном транспорте, поэтому полиция проверила автобусные и железнодорожные остановки, а также остановочные павильоны, где мальчик мог бы находиться, но ребенок пока не найден. У Артура нет с собой телефона.

Рост Артура 150 см, он худощавого телосложения, у него светло-каштановые волосы. На нем была оранжевая шапка, черный рюкзак с элементами ярко-зеленого и белого цвета, черные куртка и ветрозащитные брюки, темные сапоги.

Патрули активно ищут ребенка, полиция также проверяет сейчас городские камеры.

Всех, кто сегодня видел ребенка, полиция просит сообщить об этом на номер 112.