ФОТО | Полиция просит помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже

В связи с кражей одежды, совершенной 17 марта в 16.50 в нарвском торговом центре Fama, полиция просит помощи всех, кто узнал изображенных на фотографиях женщин или обладает информацией об их местонахождении, связаться по номеру телефона 3576147 или по электронной почте aleksandr.kornejev@politsei.ee.

PPA