01.07.2020, 17:14

ФОТО | Полиция просит помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже


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ФОТО | Полиция просит помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже
PPA

Нарвская полиция просит помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже, совершенной в марте в нарвском торговом центре Fama.

В связи с кражей одежды, совершенной 17 марта в 16.50 в нарвском торговом центре Fama, полиция просит помощи всех, кто узнал изображенных на фотографиях женщин или обладает информацией об их местонахождении, связаться по номеру телефона 3576147 или по электронной почте aleksandr.kornejev@politsei.ee.

PPA
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