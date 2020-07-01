01.07.2020, 17:14
ФОТО | Полиция просит помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже
Нарвская полиция просит помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже, совершенной в марте в нарвском торговом центре Fama.
Нарвская полиция просит помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже, совершенной в марте в нарвском торговом центре Fama.
В связи с кражей одежды, совершенной 17 марта в 16.50 в нарвском торговом центре Fama, полиция просит помощи всех, кто узнал изображенных на фотографиях женщин или обладает информацией об их местонахождении, связаться по номеру телефона 3576147 или по электронной почте aleksandr.kornejev@politsei.ee.
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