ФОТО | Полиция просит помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже(30)
Нарвская полиция просит помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже, совершенной в марте в нарвском торговом центре Fama.
Нарвская полиция просит помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже, совершенной в марте в нарвском торговом центре Fama.
В связи с кражей одежды, совершенной 17 марта в 16.50 в нарвском торговом центре Fama, полиция обращается за помощью: всех, кто узнал изображенную на фотографии женщину или обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться по номеру телефона 3576147 или по электронной почте aleksandr.kornejev@politsei.ee.
На опубликованной ранее групповой фотографии оказалась женщина, которая
никакого отношения к делу не имеет. Вместе с полицией приносим ей извинения за возникшее недоразумение и беспокойство.
Фотография второй подозреваемой будет опубликована позже.
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