ФОТО | Полиция просит помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже

В связи с кражей одежды, совершенной 17 марта в 16.50 в нарвском торговом центре Fama, полиция обращается за помощью: всех, кто узнал изображенную на фотографии женщину или обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться по номеру телефона 3576147 или по электронной почте aleksandr.kornejev@politsei.ee.

На опубликованной ранее групповой фотографии оказалась женщина, которая

никакого отношения к делу не имеет. Вместе с полицией приносим ей извинения за возникшее недоразумение и беспокойство.

Фотография второй подозреваемой будет опубликована позже.