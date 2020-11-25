ФОТО | Полиция просит помощи свидетелей конфликта у торгового центра Ülemiste(4)
Полиция просит помощи общественности в поиске мужчины, который пострадал в конфликте 6 ноября рядом с торговым центром Ülemiste.
Полиция просит помощи общественности в поиске мужчины, который пострадал в конфликте 6 ноября рядом с торговым центром Ülemiste.
Полиция ищет пострадавшего мужчину, который был участником конфликта, имевшего место 6 ноября в 19:30 на улице Суур-Сыямяэ. Между пострадавшим и двумя молодыми людьми произошла драка, в ходе которой мужчину ударили несколько раз. По имеющейся информации, мужчина уехал на автомобиле красного цвета.
Всех свидетелей происшествия, которые сфотографировали или сняли конфликт на видео, либо заметили номер автомобиля, и самого пострадавшего полиция просит связаться со следователем Ида-Харьюского отделения полиции, позвонив по номеру 612 4850 и 51923087, либо написав на адрес jelena.lukitsova@politsei.ee
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