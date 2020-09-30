ФОТО | Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Хааберсти

Виновник ДТП уехал с места происшествия, не сообщив о случившемся в Центр тревоги. Полиция ищет участвовавшего в ДТП водителя и просит в этом помощи возможных свидетелей.

"В случае ДТП, в котором люди не пострадали и все одинаково понимают, кто является виновником ДТП, вызывать полицию на место не требуется. Участники ДТП должны заполнить необходимый бланк и связаться с страховой фирмой, которая поможет решить ситуацию", — пояснил капитан полиции Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Маргус Треэс.

"Но уезд с места ДТП, не сообщив об этом ни второй стороне, ни полиции является наказуемым деянием и является для виновника отягчающим обстоятельством, не говоря о моральной стороне поступка", — добавил Треэс.

За несообщение о ДТП водитель может быть наказан штрафом суммой до 1200 евро, арестом или лишением права на управление транспортным средством сроком до 12 месяцев.

Свидетелей этого ДТП полиция просит связаться по номеру 612 5683 или э-почте merle.krenstrauch@politsei.ee.