ФОТО | Полиция продолжает поиски пропавшей в пятницу пожилой женщины
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в волости Куусалу в деревне Лийапеэкси 85-летней Евгении, которая пошла в лес в пятницу утром, но до сих пор не вернулась домой.
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в волости Куусалу в деревне Лийапеэкси 85-летней Евгении, которая пошла в лес в пятницу утром, но до сих пор не вернулась домой.
Пообщавшись с родными Евгении, было установлено, что Евгения со своей пожилой сестрой 14 августа в 10 часов утра поехали на автобусе номер 151 от остановки "Мустакиви" в сторону Локса. По имеющейся информации, женщины вышли в 11 часов на Кынну теэ в деревне Лийапекси. Сестры пошли за ягодами в разные стороны, но договорись встретиться на остановке в 17.30. Когда сестра не увидела в обговоренное время Евгению на остановке, она решила, что Евгения уехала раньше и тоже поехала домой.
15 августа родственники поняли, что Евгения пропала. В 14 часов они поехали искать женщину сами, а в 16.30 сообщили в полицию.
У Евгении при себе была сумка-тележка (см фото), в котором были большое ведро белого цвета, a также белое ведро поменьше. У нее была вода, лекарства и еда.
Поиски женщины на местности в волости Куусалу продолжаются.
Полиция просит всех, кто увидел где-либо похожую на Евгению женщину или найдет вещи, которые могут принадлежать ей (сумка, ведра, головной убор зеленого цвета), позвонить на номер 112. Дополнительную информацию можно сообщить на адрес irina.maloseva@politsei.ee.
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