ФОТО | Полиция продолжает поиски пропавшей в пятницу пожилой женщины

Пообщавшись с родными Евгении, было установлено, что Евгения со своей пожилой сестрой 14 августа в 10 часов утра поехали на автобусе номер 151 от остановки "Мустакиви" в сторону Локса. По имеющейся информации, женщины вышли в 11 часов на Кынну теэ в деревне Лийапекси. Сестры пошли за ягодами в разные стороны, но договорись встретиться на остановке в 17.30. Когда сестра не увидела в обговоренное время Евгению на остановке, она решила, что Евгения уехала раньше и тоже поехала домой.

15 августа родственники поняли, что Евгения пропала. В 14 часов они поехали искать женщину сами, а в 16.30 сообщили в полицию.

У Евгении при себе была сумка-тележка (см фото), в котором были большое ведро белого цвета, a также белое ведро поменьше. У нее была вода, лекарства и еда.

Поиски женщины на местности в волости Куусалу продолжаются.

Полиция просит всех, кто увидел где-либо похожую на Евгению женщину или найдет вещи, которые могут принадлежать ей (сумка, ведра, головной убор зеленого цвета), позвонить на номер 112. Дополнительную информацию можно сообщить на адрес irina.maloseva@politsei.ee.

PPA





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PPA