ФОТО | Полиция продолжает искать пропавшего в Ласнамяэ 12-летнего мальчика. Любая информация важна!

На мальчике серо-черная куртка, черная шапка, черные джинсы и сапоги, с собой рюкзак „Puma“. Его рост 165 см, у него светлые волосы средней длины.

Полицейские занимаются поисками Маттиаса и проверяют места, где мальчик может находиться. Полиция просит всех, кто видел мальчика, позвонить на номер 112.

Politsei

"На данный момент мы проверили разные места, где Маттиас мог бы находиться, в том числе больницы. Также полицейские и близкие ребенка общались с его друзьями и их родителями, но возможное местонахождение мальчика пока не установлено", — сказала в среду молодежный полицейский Ида-Харьюского отделения полиции Екатерина Инговатова.

"Просим всех, кто видел мальчика в течение последних суток, например, в парках, общественном транспорте или торговых центрах, сообщить об этом по номеру 112. Любая информация важна", — добавила Инговатова.