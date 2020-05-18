ФОТО | Полиция по-прежнему просит помощи в поисках пропавшего Антона

Последний раз Антон общался с близкими 6 мая. После этого на связь не выходил, и поскольку для Антона это не свойственно, то близкие обратились за помощью в полицию. Личные вещи (ID-карта, мобильный телефон, кошелек) Антона остались дома, его машина оставлена припаркованной возле дома. Предпринятые полицией поисковые мероприятия не дали результата.

Рост Антона 1.76 м, спортивного телосложения. Одет в черную кожаную куртку и легкую черную кофту, джинсы и черные кроссовки.

Главный инспектор Йыхвиского отделения полиции Таави Унукс:

Мы проверили поступившую в полицию информацию о возможном местонахождении Антона и провели его поиски в Кохтла-Ярве и близлежащих лесах. В пятницу, 15 мая, вместе со спасателями мы провели поиски Антона в окрестностях Кохта-Явре, задействовав в этом два квадроцикла Спасательного департамента. К сожалению, поиски пока не дали результатов.

Полиция просит всех, кто видел Антона после 6 мая или имеет любую информацию о нем, позвонить на номер 112 или написать в полицию taavi.unuks@politsei.ee.

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