28.09.2019, 16:50

ФОТО | Полиция остановила BMW для проверки. И тут случилось непредвиденное!

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rus.delfi.ee
EST 16
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Avarii Mäo kandis Foto: Kaspar Pokk

В субботу в полдень на шоссе ТаллиннТарту, на четырехполосном участке Мяо произошло ДТП. Ехавший со стороны Тарту водитель Mazda не заметил, что на обочине припаркован BMW и врезался в него сзади.

Во время аварии на данном участке проходила полицейская операция по проверке трезвости водителей. Припаркованный BMW как раз и был остановлен для контроля, его водитель в момент столкновения сидел в полицейской машине.

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