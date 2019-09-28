28.09.2019, 16:50
ФОТО | Полиция остановила BMW для проверки. И тут случилось непредвиденное!(20)
В субботу в полдень на шоссе Таллинн — Тарту, на четырехполосном участке Мяо произошло ДТП. Ехавший со стороны Тарту водитель Mazda не заметил, что на обочине припаркован BMW и врезался в него сзади.
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