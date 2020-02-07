ФОТО | Полиция оцепила Ратушную площадь. Что случилось?

Как стало известно Delfi, в полдень на Ратушной площади Таллинна был найден подозрительный предмет. На место прибыла полиция. Площадь оцеплена.
Как стало известно Delfi, в полдень на Ратушной площади Таллинна был найден подозрительный предмет. На место прибыла полиция. Площадь оцеплена.
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