07.02.2020, 12:33

ФОТО | Полиция оцепила Ратушную площадь. Что случилось?

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Demineerijad Raekoja platsil Foto: Delfi lugeja

Как стало известно Delfi, на Ратушной площади Таллинна был найден подозрительный предмет. На место прибыла полиция. Площадь оцеплена.

Подозрительную вещь проверяет саперная группа. Поблизости находятся машины скорой помощи.

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