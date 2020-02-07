ФОТО | Полиция оцепила Ратушную площадь. Что случилось?

Как стало известно Delfi, на Ратушной площади Таллинна был найден подозрительный предмет. На место прибыла полиция. Площадь оцеплена.
Как стало известно Delfi, на Ратушной площади Таллинна был найден подозрительный предмет. На место прибыла полиция. Площадь оцеплена.
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