ФОТО | Полиция объявила в розыск 15-летнюю девушку

Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшей из попечительского учреждения 15-летней Лагле.
15-летняя Лагле ушла в Тарту из детского дома 21 ноября и до сих пор туда не вернулась. Она может быть одета в черную куртку, черные брюки в полоску и белые кроссовки.
Если кто-то видел изображенную на фотографии девушку, полиция просит сообщить по телефону 112.
В этом году в полицию поступило уже 2700 сообщений о несовершеннолетних, которые ушли из своего места жительства в неизвестном направлении. Средний возраст — 14-15 лет.
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