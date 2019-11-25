25.11.2019, 17:02

ФОТО | Полиция объявила в розыск 15-летнюю девушку

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ФОТО | Полиция объявила в розыск 15-летнюю девушку
ЛаглеPPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшей из попечительского учреждения 15-летней Лагле.

15-летняя Лагле ушла в Тарту из детского дома 21 ноября и до сих пор туда не вернулась. Она может быть одета в черную куртку, черные брюки в полоску и белые кроссовки.

Если кто-то видел изображенную на фотографии девушку, полиция просит сообщить по телефону 112.

В этом году в полицию поступило уже 2700 сообщений о несовершеннолетних, которые ушли из своего места жительства в неизвестном направлении. Средний возраст — 14-15 лет.

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