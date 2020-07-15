ФОТО | Полиция нашла ушедшего из лечебного учреждения мужчину

Полиция просила сегодня содействия в установлении местонахождения 24-летнего Фредди, который ушел в Таллинне из лечебного учреждения.
Сообщение о том, что Фредди самовольно ушел из находящегося в Таллинне лечебного учреждения поступило в полицию 13 июля. Предпринятые поиски, в том числе с привлечением служебных собак, результата не дали.
Около 17 часов полиция сообщила, что мужчину удалось найти.
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Тайну перевала Дятлова раскрыли Discovery: "На редкость ужасно"
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Священник разоблачил чудо Пасхи – схождение Благодатного огня