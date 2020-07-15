15.07.2020, 16:01

ФОТО | Полиция нашла ушедшего из лечебного учреждения мужчину

 (4)
EST 25
ФОТО | Полиция нашла ушедшего из лечебного учреждения мужчину
PPA

Полиция просила сегодня содействия в установлении местонахождения 24-летнего Фредди, который ушел в Таллинне из лечебного учреждения.

Сообщение о том, что Фредди самовольно ушел из находящегося в Таллинне лечебного учреждения поступило в полицию 13 июля. Предпринятые поиски, в том числе с привлечением служебных собак, результата не дали.

Около 17 часов полиция сообщила, что мужчину удалось найти.

PPA
Читайте также: