ФОТО | Полиция ищет возможных жертв подозреваемого в вымогательстве

В понедельник, 8 февраля, полиция задержала 29-летнего Аапа, который подозревается в неоднократном вымогательстве и причинении вреда здоровью. В настоящее время мужчина находится под стражей.

По словам руководителя отдела по борьбе с нарко- и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, у полиции есть основания полагать, что мужчина совершил больше преступлений против личности.

”Мы собрали достаточно данных, чтобы подозревать мужчину в вымогательствах и насилии. Однако собранная информация указывает на то, что могут быть еще жертвы, которые не обратились в полицию, поэтому мы просим этих людей заявить о себе”, — сказал Кабанов.

Полиция просит всех, кто стал жертвой изображенного на фотографии человека, позвонить по номеру 322 2646 или 112. Также можно прийти в Раквереское отделение полиции.