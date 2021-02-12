ФОТО | Полиция ищет возможных жертв подозреваемого в вымогательстве
Полиция просит связаться людей, ставших жертвой подозреваемого в преступлениях против личности в Ляэне-Вирумаа.
Полиция просит связаться людей, ставших жертвой подозреваемого в преступлениях против личности в Ляэне-Вирумаа.
В понедельник, 8 февраля, полиция задержала 29-летнего Аапа, который подозревается в неоднократном вымогательстве и причинении вреда здоровью. В настоящее время мужчина находится под стражей.
По словам руководителя отдела по борьбе с нарко- и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, у полиции есть основания полагать, что мужчина совершил больше преступлений против личности.
”Мы собрали достаточно данных, чтобы подозревать мужчину в вымогательствах и насилии. Однако собранная информация указывает на то, что могут быть еще жертвы, которые не обратились в полицию, поэтому мы просим этих людей заявить о себе”, — сказал Кабанов.
Полиция просит всех, кто стал жертвой изображенного на фотографии человека, позвонить по номеру 322 2646 или 112. Также можно прийти в Раквереское отделение полиции.
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