ФОТО | Полиция ищет ушедшую из дома 16-летнюю Кармен
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 16-летней Кармен, которая вчера после полудня ушла из своего дома в Валгамаа и до сих пор туда не вернулась.
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 16-летней Кармен, которая вчера после полудня ушла из своего дома в Валгамаа и до сих пор туда не вернулась.
Вечером 25 июня полиция получила сообщение, что в волости Валга в деревне Яаникезе ушла из своего дома 16-летняя девушка, которая к вечеру не вернулась домой. Обеспокоенные родители сообщили об ушедшей из дома в неизвестном направлении девушке полицейским, которые уже поздно вечером начали искать ее. Сейчас поиски продолжаются.
У девушки при себе мобильный телефон, но он со вчерашнего вечера выключен.
Рост Кармен — примерно 160 см. У нее русые волосы до плеч. Уходя из дома, она была одета в черное платье и взяла с собой черный рюкзак.
Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Кармен, просят сообщить об этом по номеру 112.
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