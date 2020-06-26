ФОТО | Полиция ищет ушедшую из дома 16-летнюю Кармен

Вечером 25 июня полиция получила сообщение, что в волости Валга в деревне Яаникезе ушла из своего дома 16-летняя девушка, которая к вечеру не вернулась домой. Обеспокоенные родители сообщили об ушедшей из дома в неизвестном направлении девушке полицейским, которые уже поздно вечером начали искать ее. Сейчас поиски продолжаются.

У девушки при себе мобильный телефон, но он со вчерашнего вечера выключен.

Рост Кармен — примерно 160 см. У нее русые волосы до плеч. Уходя из дома, она была одета в черное платье и взяла с собой черный рюкзак.

Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Кармен, просят сообщить об этом по номеру 112.