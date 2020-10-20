ФОТО | Полиция ищет ушедшего из дома 15-летнего подростка

В полицию поступило сообщение, что с вечера субботы не возвращался к себе домой в поселок Ранну 15-летний Андеро. В последний раз мальчика видели вчера утром в Тарту поблизости от автовокзала. У мальчика нет при себе ни телефона, ни денег, и неизвестно, у кого он ночует.

Полиция и близкие пообщались как с учениками школы, так с друзьями мальчика, но никто из них не знает, где Андеро мог бы проводить время или в чьей компании находиться. Андеро и раньше так же убегал из дома, но тогда по прошествии нескольких дней или сам возвращался домой, или его привозила обратно домой полиция. Опираясь на собранную до их пор информацию, есть основания считать, что мальчик может проводить время или в городе Тарту, или где-то в его ближайших окрестностях, но не исключены и другие районы.

Рост Андеро — 175 см, он среднего телосложения, у него темные волосы. Уходя из дома, он был одет в черную куртку и зеленые спортивные штаны, на ногах у него была темная обувь и на голове — зеленая кепка.

Если кто-то видел Андеро или располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом в полицию по номеру 112.

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