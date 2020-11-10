ФОТО | Полиция ищет угнанный в Харьюмаа Ford Transit

Автомобиль может по-прежнему находится в районе Пирита или Виймси, однако не исключено, что его перегнали в какой-то другой район Харьюского уезда.

Полиция просит всех, кто видел эту машину (в движении или припаркованную), сообщить об этом по телефону 112.