10.11.2020, 14:28

ФОТО | Полиция ищет угнанный в Харьюмаа Ford Transit


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ФОТО | Полиция ищет угнанный в Харьюмаа Ford Transit
PPA

В ночь на понедельник, около 3 часов, полиции сообщили, что в волости Виймси угнан фургон Ford Transit белого цвета с регистрационными номерами 543BXH.

Автомобиль может по-прежнему находится в районе Пирита или Виймси, однако не исключено, что его перегнали в какой-то другой район Харьюского уезда.

Полиция просит всех, кто видел эту машину (в движении или припаркованную), сообщить об этом по телефону 112.

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