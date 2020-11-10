10.11.2020, 14:28
ФОТО | Полиция ищет угнанный в Харьюмаа Ford Transit
В ночь на понедельник, около 3 часов, полиции сообщили, что в волости Виймси угнан фургон Ford Transit белого цвета с регистрационными номерами 543BXH.
В ночь на понедельник, около 3 часов, полиции сообщили, что в волости Виймси угнан фургон Ford Transit белого цвета с регистрационными номерами 543BXH.
Автомобиль может по-прежнему находится в районе Пирита или Виймси, однако не исключено, что его перегнали в какой-то другой район Харьюского уезда.
Полиция просит всех, кто видел эту машину (в движении или припаркованную), сообщить об этом по телефону 112.
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